Provaci ancora prof 7: il penultimo episodio di stagione. Anticipazioni

Provaci ancora prof 7, in onda mercoledì 18 ottobre su Rai1.

"Mercoledì 18 ottobre alle 21.25 Rai1 trasmette il penultimo appuntamento con la fiction 'Provaci ancora prof 7'. La vita familiare a casa della Prof continua ad essere molto turbolenta e Camilla - viene illustrato in una nota della tv di Stato -, per cercare di stare dietro a tutto, fa i salti mortali. Prepara pappe per bambini, pappa per cani, trascorre nottate insonni e al mattino prepara la colazione per gli adulti."



"Come se non bastasse, Livia, che prosegue la relazione con l'avvocato quarantenne Stefano, continua ad avere un atteggiamento superficiale trascorrendo la notte fuori, non curandosi delle conseguenze dei suoi comportamenti. Rendendosi conto di trascurare Gaetano e di metterlo a dura prova con le sue vicissitudini familiari, Camilla cerca di coccolarlo con un pranzetto e trascorrendo un po' di tempo da soli. Purtroppo questo non basta, e una furiosa lite fra il vice questore e Livia, scatenata dall'intromissione di Gaetano nella vita personale della ragazza, porta la giovane a trasferirsi da Stefano, con il conseguente scontro fra Camilla e Gaetano. Tra i due volano parole pesanti che portano Gaetano, stremato per le continue discussioni, ad andarsene da casa. Inutile dire che il più felice per questa rottura sia Renzo (Enzo Decaro), proprio ora che le cose con Marta (Simonetta Solder) sembravano aver preso finalmente la giusta piega. Il vice questore Berardi, intanto, indaga sull'omicidio della direttrice di in una casa di riposo per anziani. Si tratta di Angela Carboni (Patrizia Balloni), una donna sui cinquant'anni, che viene trovata morta sul pavimento del suo studio. Non si tratta di un incidente perché l'impatto con il suolo è stato troppo violento e forse anche ripetuto. Le indagini portano a interrogare tutti gli inservienti della casa di riposo, fra cui il giardiniere Attilio (Antonio Mancino), che ha anche dei precedenti penali, le infermiere Ines (Anna Maria Malipiero) e Susy (Adriana Ortolani), e gli anziani ospiti della casa di risposo" prosegue la Rai, pubblicando le anticipazioni della trama.



Si rivela: "Fra questi ultimi anche il professor Osvaldo Monti (Carlo Del Giudice), un ottantenne e stimatissimo ex insegnante di lettere antiche che ama esprimersi in latino, la Baronessa Rosa Vettel (Gloria Coco), che in realtà baronessa non è ma si atteggia a tale, la signora Luisa Gatti, cuoca che ha perso tutto durante un terremoto e Massimo Bindi (Sergio Tardioli), disabile in carrozzina, sedicente latin lover attore della commedia all'italiana."



"Tra gli inservienti, con grande sorpresa di Gaetano e Camilla, c'è anche l'alunna Maria Dragan (Cristina Golotta), una donna rumena, vedova di un operaio italiano e con un figlio ventenne, che fa le pulizie alla casa di riposo, retribuita in nero. I sospettati sono molti, ma chi può aver voluto la morte della direttrice? Le indagini porteranno alla luce ciò che accadeva realmente all'interno della casa di cura e, grazie al coinvolgimento della Dragan, anche le vere motivazioni che hanno portato all'assassinio di Angela Carboni. Intanto un altro alunno della Prof inizia a preoccuparla, perché sembra essere sparito nel nulla" si continua.



Si precisa in conclusione: "Si tratta di Vasco (Alan Cappelli Goetz), un ragazzo dall'aria arrogante che ha scontato qualche anno di carcere per rapina a mano armata e che ha mostrato più volte per Camilla un interesse particolare, tanto da rubarle un bacio al quale la Prof ha reagito molto male."