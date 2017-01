Piero Pelù, Ghigo e Kekko dei Modà sulla Fan Caraoke

"Prendi due auto con due autisti d'eccezione, l'attore Giampaolo Morelli e l'influencer Giulia Valentina, in una metti un big della musica italiana e nell'altra tre fan scatenati. Shakera tutto a suon di hit di successo dell'ospite di turno, ed ecco prendere vita Fan Caraoke, il format di Rai1 in onda giovedì 12 gennaio alle 23.35, capitanato dalla brillante verve di Giampaolo Morelli" scrive in una nota la tv di Stato.



"Nella seconda auto, la 'Fan Car' per l'appunto, intanto si consuma l'agguerritissima sfida tra i tre fan: colui che dimostrerà di conoscere alla perfezione il proprio idolo, attraverso piccole e divertenti prove, si aggiudicherà un incontro unico, con il suo mito. Il tutto sotto le 'grinfie' della bella Giulia Valentina. Dopo Zucchero, Alessandra Amoroso, Nek, Emma Marrone, Negramaro, Gigi D'Alessio, Noemi, ospiti delle puntate precedenti, la quinta puntata vedrà protagonisti due artisti diversi tra loro molto amati dal pubblico" prosegue la Rai.



"Si preannuncia una puntata rock sentimentale! Giampaolo Morelli dovrà vedersela prima con il carisma e la grinta di Piero Pelù e Ghigo (grande ritorno dei Litfiba) e a seguire nella seconda parte, sarà la volta di Kekko dei Modà che continua a far sognare tutti gli innamorati con le sue splendide canzoni" viene reso noto infine.