Pensioni a Porta a Porta: con Giuliano Poletti e Annamaria Furlan

In onda martedì 31 ottobre su Rai1.

"Il tema delle pensioni: a 'Porta a Porta' - il programma condotto da Bruno Vespa - si rende noto dalla tv di Stato -, in onda martedì 31 ottobre alle 23.40 su Rai1 - ne parlano il ministro del Lavoro Giuliano Poletti e la segretaria della Cisl Annamaria Furlan."



Dalla Rai rivelano infine: "Con loro, alcuni lavoratori e dipendenti in attesa di andare in pensione."