Passaggio a nord ovest per arrivare al Colosseo, con Alberto Angela

Passaggio a nord ovest, in onda sabato 13 maggio su Rai1.

"Sabato 13 maggio a Passaggio a nord ovest, su Rai1 alle 17.45, Alberto Angela dedicherà l'intera puntata al simbolo per eccellenza del mondo romano, uno dei monumenti più famosi al mondo, costruito in 10 anni e in grado di accogliere tra i 50.000 e i 70.000 spettatori: il Colosseo" diffondono in una nota dalla tv di Stato.



Dalla Rai riportano in ultimo: "Un edificio pensato per gli spettacoli e per i combattimenti che si svolgevano con orari ben precisi: di mattina le venationes, le cacce, all'ora di pranzo l'esecuzione di condannati a morte e nel pomeriggio l'appuntamento che ancora oggi avvolge di fascino l'anfiteatro: i munera, i combattimenti tra gladiatori. Ma cosa sappiamo effettivamente del Colosseo? Molto viene raccontato dagli autori antichi ma tanti aspetti sono ancora oggi motivo di ricerca e scoperta e rendono il Colosseo sempre più interessante. Si seguirà l'equipe diretta dall'ingegner Umberto Baruffaldi, che ha ricostruito uno dei montacarichi usati durante i giochi."