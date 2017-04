Papa Francesco in Egitto: il Dialogo con l'Islam secondo Shahrzad Houshmand

Papa Francesco va in Egitto per portare un messaggio un "fraternità e riconciliazione a tutti i figli di Abramo, particolarmente al mondo islamico". La teologa musulmana Shahrzad Houshmand ne parla a Tg1 Dialogo, in onda sabato 29 aprile su Rai1.

Alla vigilia del suo viaggio apostolico in Egitto, Papa Francesco ribadisce che giungerà come "pellegrino di pace". L'obiettivo del Pontefice, infatti è accogliere in un "abbraccio di consolazione e di incoraggiamento tutti i cristiani del Medio Oriente" ma anche portare "un messaggio di amicizia e di stima a tutti gli abitanti dell'Egitto" nonché trasmettere "fraternità e riconciliazione a tutti i figli di Abramo, particolarmente al mondo islamico".



Papa Francesco, infine, spera che questa visita in Egitto possa essere anche "un valido contributo al dialogo interreligioso con il mondo islamico e al dialogo ecumenico con la venerata e amata Chiesa Copto Ortodossa"



Tutti questi temi verranno affrontati ed analizzati nella puntata di Tg1 Dialogo, in onda sabato 29 aprile su Rai1 alle 8:20.



Tra testimonianze e storie provenienti da Il Cairo, padre Enzo Fortunato (direttore della rivista San Francesco, del sacro convento di Assisi) dialoga intorno alla missione di pace di Papa Francesco, che evoca quella compiuta da San Francesco nel 1219 a Damietta dal Sultano d'Egitto, con una teologa musulmana, docente dell'Università La Sapienza di Roma, Shahrzad Houshmand.



Nella rubrica a cura di Piero Damosso, la studiosa islamica spiega "la necessità di rafforzare a livello popolare l'impegno comune per la conoscenza reciproca, perché la conoscenza reciproca, la scuola, l'istruzione sono i migliori strumenti per prevenire la radicalizzazione e la violenza".



Shahrzad Houshmand sottolinea inoltre con forza che "l'Islam è una religione di pace, che non si può uccidere in nome del Corano e che la convivenza pacifica tra cristiani e musulmani non solo è possibile, nel rispetto delle differenze, ma può migliorare il mondo".



Tra gli intervistati, inoltre, il Patriarca caldeo Louis Raphael Sako e il presidente di "Rinnovamento nello Spirito Santo", Salvatore Martinez, nonché Andrea Tornielli, vaticanista de "La Stampa" e del sito "Vatican Insider".