Papa Francesco e la vita in carcere "A Sua Immagine"

Nuovo appuntamento con 'A Sua Immagine', in onda domenica 26 marzo su Rai1.

"La prigione non sia soltanto un sistema punitivo, ma un reale percorso di riabilitazione. E ogni carcerato deve essere guardato con una convinzione precisa: è capitato a lui, potrebbe capitare anche a noi. È questo in sintesi il senso del magistero di Papa Francesco riguardo le carceri e chi le abita" viene esposto in una nota della Rai.



"Nella puntata di 'A Sua Immagine' di domenica 26 marzo, su Rai1 alle 10.30, si cerca di andare all'interno e all'esterno delle Case circondariali non soltanto dal punto di vista visivo ma anche interiore" prosegue la tv di Stato.



"In studio con Lorena Bianchetti ci saranno il cappellano delle carceri di Padova - si specifica -, don Marco Pozza; Francesca, figlia di un ergastolano; Pasquale, detenuto che racconterà la sua storia di redenzione e di carcere."



"Durante la puntata si vedranno la liuteria del carcere di Opera; il ristorante di Bollate e - nello stesso carcere - il vivaio. Esempi pratici di come la pena detentiva possa divenire un percorso di rinascita. Alle 10.55 la linea passerà alla Santa Messa - si segnala infine -, come sempre in onda in diretta su Rai1. La celebrazione eucaristica di questa settimana verrà trasmessa dalla Cattedrale San Rufino in Assisi (PG). La regia della ripresa televisiva sarà affidata a Dino Cecconi, mentre il commento sarà di Franca Salerno. Subito dopo la celebrazione eucaristica si torna in studio e si continua a parlare della vita di chi vive in carcere. Raccontando un percorso che non sia soltanto punitivo ma anche riabilitativo. In attesa come ogni domenica dell'Angelus recitato da papa Francesco in piazza san Pietro."