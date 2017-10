Papa Francesco e Lutero: verso l'unità? Focus a Tg1 Dialogo

Tg1 Dialogo, in onda sabato 28 ottobre su Rai1.

"I luterani e i cattolici 500 anni dopo l'inizio della Riforma protestante, che si ricorda il prossimo 31 ottobre. Un dialogo e una riconciliazione che - in un anno - hanno raggiunto risultati sorprendenti dopo le aperture di Papa Francesco e le risposte delle comunità evangeliche. Quali sono le prospettive di questo incontro storico ed ecumenico? Su quali basi si sta lavorando per vivere e realizzare l'unità possibile oggi? Di tutto questo si occupa sabato 28 ottobre, dalle 8:20 su Rai1, la rubrica Tg1 Dialogo, a cura di Piero Damosso (edizione Angela Bomarsi, regia di Monica Salinas), con il commento di padre Enzo Fortunato, direttore della rivista San Francesco e responsabile della comunicazione del sacro convento di Assisi" viene annunciato in una nota.



"In studio Cordelia Vitiello, vicepresidente della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e membro del Consiglio della Chiesa Evangelica Luterana Mondiale. - si precisa - Al centro della puntata anche l'impegno sociale che riunisce cattolici e luterani in particolare sui temi dell'accoglienza dei migranti, del contrasto alla povertà e contro la violenza del terrorismo".