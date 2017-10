Paesi che vai... Luoghi, detti, comuni: tappa ad Agrigento

In onda domenica 29 ottobre su Rai1.

"Domenica 29 ottobre, su Rai1 alle 9.45, a 'Paesi che vai... Luoghi, detti, comuni' si farà tappa ad Agrigento. Antico comune originario dalla Magna Grecia, oggi abitato da 60 mila agrigentini detti anche girgentani, è stata la più importante città greca della Sicilia che contava, all'apice del suo splendore, più di 300 mila abitanti" si fa sapere in un comunicato dalla tv di Stato.



La Rai puntualizza inoltre: "I suoi resti sono maestosi e imponenti, distesi in una 'Valle' che l'Unesco, nel 1997, ha dichiarato Patrimonio Mondiale dell'Umanità. La città è legata anche al drammaturgo Luigi Pirandello, premio Nobel per la letteratura nel 1934. Per le eccellenze gastronomiche si seguirà la preparazione del Cous Cous, un piatto tipico del Mediterraneo, proposto in infinite varianti. Infine, si andrà alla scoperta della Perla Nera, la più meridionale delle isole siciliane, famosa per i capperi e per la viticoltura 'eroica', distribuita su stretti ed erti pendii. Akragas, come la chiamavano i Greci, fu fondata nel 581 a.C."



Si descrive quindi: "e venne considerata dal poeta Pindaro 'la più bella dei mortali'. Agrigento cambiò il nome diverse volte: i Romani la chiamarono Agrigentum; gli Arabi Gergent e infine i Normanni la trasformeranno in Girgenti e tale rimase fino al 1926 quando la città prese il nome definitivo di Agrigento."



"Nel cuore del colle di Girgenti si sviluppò la città araba e normanna. Sulla piazza del municipio domina la chiesa di San Domenico accanto il Palazzo dei Giganti - viene precisato in ultimo -, simbolo della cittadina. Al suo interno c'è il teatro Pirandello, un gioiello costruito nella metà dell'800 e intitolato inizialmente alla regina Margherita di Savoia. Solo nel 1946, in occasione delle celebrazioni per il decennale della morte del drammaturgo, il teatro venne dedicato a Luigi Pirandello e tutt'ora qui vengono spesso rappresentate le sue opere. Per i 150 anni dalla scomparsa del Premio Nobel il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto celebrare una cerimonia in suo onore."