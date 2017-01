Non è "patologico" per i disabili amare il teatro: Dario D'Ambrosi "Fa' la cosa giusta"

"Vuole arrivare a Bruxelles il Teatro Integrato dell'Emozione, un corso universitario rivolto a disabili psichici e/o fisici realizzato all' Università di Tor Vergata a Roma. A Tg1/Fa' la cosa giusta, a cura di Giovanna Rossiello, in onda martedì 31 gennaio alle 9.07 su Rai1, Dario D'Ambrosi (direttore dell'Associazione Teatro Patologico) e ideatore del progetto che si propone a livello mondiale come prima istituzione educativa rivolta esclusivamente a studenti con disabilità. Un modo anche per andare in soccorso di migliaia di famiglie coinvolte con la disabilità" si illustra in una nota dalla tv di Stato.