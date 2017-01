Nina Zilli e Alex Britti in viaggio sulla Fan Caraoke

"Prendi due auto con due autisti d'eccezione, l'attore Giampaolo Morelli e l'influencer Giulia Valentina, in una metti un big della musica italiana e nell'altra tre fan scatenati. Shakera tutto a suon di hit di successo dell'ospite di turno, ed ecco prendere vita Fan Caraoke, in onda su Rai1 giovedì 19 gennaio alle 23.45. Un programma dove i migliori artisti del panorama musicale italiano si mettono in gioco attraverso canzoni, testi stravolti, melodie cambiate e scherzi a colleghi musicisti, grazie alla complicità di un sorprendente Morelli che carica in macchina l'ospite per coinvolgerlo in un'atmosfera giocosa e unica" si riporta in una nota dalla tv di Stato.



Viene chiarito in ultimo: "Nella seconda auto, la 'Fan Car' per l'appunto, intanto si consuma l'agguerritissima sfida tra i tre fan: colui che dimostrerà di conoscere alla perfezione il proprio idolo, attraverso piccole e divertenti prove, si aggiudicherà un incontro unico, con il suo mito. Il tutto sotto le 'grinfie' della bella Giulia Valentina. Dopo Zucchero, Alessandra Amoroso, Nek, Emma Marrone, Negramaro, Gigi D'Alessio, Noemi, Litfiba e Kekko dei Modà, ospiti delle puntate precedenti, la sesta puntata vedrà protagonisti due artisti della scena musicale di casa nostra. Giampaolo Morelli dovrà vedersela prima con la voce unica e un pò vintage di Nina Zilli, e a seguire nella seconda parte, sarà la volta di Alex Britti uno dei più longevi cantautori pop blues della nuova generazione cantautorale italiana."