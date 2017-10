Nell'ExFadda si "Fà la cosa giusta": la sfida del Terzo Settore

'Tg1 - Fà la cosa giusta', in onda martedì 10 ottobre su Rai1.

"La ExFadda è una vecchia fabbrica abbandonata trasformata in un laboratorio di innovazione sociale, aggregazione e lavoro. Si trova a San Vito dei Normanni (Brindisi) in Puglia" segnalano in una nota dalla Rai.



La tv pubblica di Stato precisa inoltre: "L'esperienza di questa riqualificazione collettiva, che da' lavoro a 55 persone, è presa a modello dalle giornate di Bertinoro per l'economia civile (13-14 ottobre). La sfida del Terzo Settore per nuove forme di imprenditorialità sociale."



"Sarà il tema della puntata di domani di 'Tg1 - Fà la cosa giusta' - si fa sapere in ultimo -, a cura di Giovanna Rossiello, in onda domani, martedì 10 ottobre, alle 9.15 su Rai1. In studio Sabrina Stoppiello, Responsabile Istat Rilevazioni Statistiche sul Non Profit."