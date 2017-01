Music Quiz si sposta mercoledì 1 febbraio, con Luca Ward e Edoardo Vianello

"Andrà in onda eccezionalmente di mercoledì, il 1 febbraio alle 21:25 su Rai1, il sesto appuntamento con 'Music Quiz', il game show musicale condotto da Amadeus dall'Auditorium Rai di Napoli e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Divisi in due squadre, in questa puntata si divertiranno a giocare con la musica, per cercare di indovinare l'interprete delle canzoni che verranno fatte ascoltare in studio, Anna Falchi, Alba Parietti, Francesca Chillemi, Platinette, Fabrizio Frizzi, Maurizio Casagrande, Flavio Montrucchio e Max Tortora" viene comunicato della tv di Stato.



La Rai puntualizza inoltre: "Tanti i giochi proposti, in molti dei quali saranno coinvolti anche i concorrenti in gara e le guest star della puntata: Luca Ward, che anche in questa puntata reciterà i brani di alcune canzoni, ed Edoardo Vianello, che invece si esibirà sulle canzoni del repertorio di altri cantanti."



"Nei vari round verranno fatte ascoltare canzoni di tutti i generi musicali e di tutti i tempi - si rende noto in ultimo -, che possono, però, aver subito strani mixaggi o potranno essere suonate con strumenti improbabili, anche da artisti e complessi musicali presenti in studio. A fine puntata, nell'ultimo gioco, si sfideranno i componenti della squadra che ha ottenuto più punti per eleggere il Campione della puntata."