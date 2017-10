Linea Verde... va in città, di Napoli

In onda sabato 28 ottobre su Rai1.

"Sabato 28 ottobre il viaggio di 'Linea Verde... va in città' - fa sapere in un comunicato la tv di Stato -, su Rai1 alle 12.20, farà tappa in Campania. Chiara Giallonardo e Marcello Masi, con la partecipazione di Federica De Denaro, andranno alla scoperta di Napoli, città tra le più ricche di cultura, capace anche di mostrare (dimostrando di saperci convivere) contrasti evidentissimi."



Si prosegue: "Napoli è tra le poche città dove i quartieri popolari si trovano ancora nel centro storico; e a Napoli le tradizioni culturali e gastronomiche fanno da contrappunto all'innovazione e alla ricerca scientifica. A questo proposito, il viaggio di Linea Verde farà tappa presso l'università di Portici, la prima facoltà di agraria di Italia, dove vengono studiati e realizzati materiali innovativi e coloranti di origine naturale per ottenere confezioni per alimenti assolutamente prive di tossicità. Ma la ricerca parte anche dalla tradizione: dagli antichi testi degli alchimisti, alla luce della scienza moderna, un ricercatore è riuscito ad ottenere dei profumi e dei cosmetici usando scarti alimentari. Una 'strategia' che consente di ridurre i rifiuti traendone contemporaneamente reddito."



"Ma Napoli è anche nota per la grande tradizione del cibo di strada, dei fritti, delle bancarelle di frutta e verdura ad ogni angolo delle strade: a fronte di questo aspetto, i più aggiornati artigiani, grazie alla tecnologia, stanno mettendo a punto prodotti capaci di conservare lo spirito e la cultura partenopea, pur essendo frutto della ricerca nel campo dell'innovazione agroalimentare" si rivela in conclusione dalla Rai.