Le risposte della fede de "I ragazzi del Bambino Gesù"

Appuntamento con 'A Sua Immagine', in onda sabato 4 marzo su Rai1.

"La malattia fa paura, la morte fa paura: il Papa stesso se potesse fare un miracolo guarirebbe i bambini malati. Se ne parla attraverso il documentario 'I ragazzi del Bambino Gesù'. Il dolore dei più piccoli, le risposte della fede e questo prodotto televisivo aiutano a percorrere una strada sempre molto difficile… Nel corso della puntata di 'A Sua Immagine' di sabato 4 marzo, su Rai1 alle 16.00, Lorena Bianchetti sarà affiancata da don Carmine Arice, direttore della pastorale della salute della Cei, e dalla dottoressa Alice Bertaina, responsabile del settore trapianti dell'ospedale pediatrico di Roma" infomano in una nota dalla tv di Stato.



Viene riportato infine: "Insieme a loro si vedranno stralci della produzione Rai e si cercherà di indagare le ragioni della sofferenza dei più piccoli. Alle 16.15 torna invece il consueto appuntamento con 'Le ragioni della speranza' per il commento al vangelo della domenica. Questo sabato don Davide Banzato sarà a Pistoia per conoscere le storie di rinascita di tanti ragazzi vittime delle dipendenze da droga e alcool. A guidarlo in questi incontri, nella cornice della splendida campagna toscana, ci saranno Maurizio Lucà e sua moglie Angela, anche loro ex tossicodipendenti, ora padre e madre per chiunque abbia bisogno di una mano tesa e di un pò d'amore."