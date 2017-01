Le piste di San Martino di Castrozza - Passo Rolle a Lineabianca

"Sono 60 i km di piste fra i 1404 ed i 2357 metri - viene spiegato in una nota della tv di Stato -, perfettamente battute, un mondo di neve nel cuore delle Dolomiti dove apprezzare curva dopo curva un ambiente unico e soste gustose presso le malghe e i rifugi in pista: il prossimo appuntamento di Lineabianca, in onda sabato 21 gennaio alle 14.00 su Rai1, con Massimiliano Ossini e Alessandra del Castello, sarà un viaggio nel comprensorio sciistico di San Martino di Castrozza - Passo Rolle, nell'alta valle del Primiero, nel Trentino orientale."



"Una natura incontaminata nell'incredibile contesto delle Pale di San Martino: su Cima Rosetta - scrive in conclusione la Rai -, a quota 2743 metri per una spettacolare apertura del conduttore e Lino Zani. Un punto rosso sulla Pala di San Martino: a quota 2987 metri con Rocco Romagna, vera e propria leggenda vivente, il fascino del bivacco 'Barattolino Rosso', e le 'Aquile di San Martino', storico gruppo di guide alpine fondato nel 1881. Sicurezza: sull'altopiano delle Pale, uno dei posti più singolari delle Dolomiti a quota 2500 metri, un'nteressante esercitazione con i cani da valanga della Guardia di Finanza ed un'emozionante discesa in free ride. L'energia dal territorio per un turismo ecosostenibile: a Primiero, alla scoperta dei segreti del nuovo impianto di teleriscaldamento che utilizza, come combustibile, cippato di legno proveniente dai boschi locali e da zone limitrofe. Natura: nel cuore del Parco di Paneveggio, con due ricercatori della fondazione Edmund Mach, il progetto per la classificazione delle specie arboree di alta montagna, mediante l'utilizzo di particolari sonde. La scorta di legna si fa arte per l'inverno: gran finale a Mezzano, prestigioso gioiello tra 'I Borghi più Belli d'Italia', la magia delle meravigliose 'cataste artistiche' disseminate in questo piccolo paradiso di montagna."