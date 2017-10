Le Grandi Voci da Celebration: Arisa, Barbarossa, Britti, Banfi, Ron, Zarrillo

In onda sabato 28 ottobre su Rai1.

"Serena Rossi e Neri Marcorè accoglieranno con leggerezza, professionalità e allegria, sul palco dell'Auditorium del Foro Italico, le più belle voci del panorama musicale italiano per rendere omaggio alle più grandi voci nazionali e internazionali" viene riportato in una nota della Rai.



"Dopo le prime puntate dedicate a I re del Pop e Quelli del Rock - precisa la tv pubblica di Stato -, sabato 28 ottobre, in diretta su Rai1, a partire alle 21.25, si passa alle atmosfere ed emozioni uniche che solo Le Grandi Voci di tutti i tempi hanno saputo regalare negli anni."



"A rendere unica una serata che si preannuncia ricca di suggestioni e sorprese arriveranno Arisa - si fa sapere -, Luca Barbarossa, Alex Britti, Fausto Leali, Simona Molinari, Ron, Michele Zarrillo ed Emilio Solfrizzi. Super ospiti della serata Lino Banfi e AIex Del Piero. L'ex calciatore, rimasto nel cuore di tutti gli appassionati di sport, aldilà della fede calcistica, regalerà un momento molto intenso, attraverso il racconto delle stagioni più significative della sua vita da bomber. Un elenco lunghissimo, quello delle Voci che hanno fatto la storia musicale internazionale e che hanno segnato la nostra vita."



"Sul palco si potranno ascoltare tra le altre, le hit immortali di Frank Sinatra, passando per EIvis Presley, ma anche i grandi di casa nostra, come Pino Daniele, Mina, Adriano Celentano e Domenico Modugno" si prosegue.



"Sarà un viaggio che trasporterà a suon di note, il pubblico a ritroso nel tempo. Gli spettatori, potranno scoprite così l'evoluzione della propria musica del cuore, che ha portato con se sogni, emozioni ed avventure di diverse generazioni. La regia è affidata a Duccio Forzano. Gli autori del programma sono Ernesto Assante, Giancarlo De Andreis, Francesco Foppoli, Neri Marcorè, Massimo Righini e Alessandro Rossi. L' orchestra diretta dal maestro Adriano Pennino, accompagnerà gli artisti, immersi nella scenografia realizzata da Gennaro Amendola. Le coreografie sono di Laccio" si riporta infine.