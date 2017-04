La verità sulle "Surelle" verrà a galla? Ultima puntata

Ultimo appuntamento con Sorelle, in onda giovedì 13 aprile su Rai1.

"Ultimo imperdibile appuntamento con la fiction 'Sorelle', in onda su Rai1 giovedì 13 aprile alle 21.25. - comunica la tv di Stato - Chiara e Daniele, alla ricerca del vero padre del piccolo Giulio, risalgono a Martino Siniscalchi, vice sindaco di Potenza".



"E il test del DNA conferma i loro sospetti. Siniscalchi, che da anni pagava Elena per mantenere il segreto, si rivela essere un violento e un bugiardo" prosegue la Rai.



"Non sembrano esserci più dubbi sulla sua colpevolezza e Chiara - si fa sapere inoltre -, sull'onda di una rinnovata fiducia, chiede l'assoluzione di Roberto, ottenendola."



"Ma, proprio quando tutto sembra risolto, nuove verità fanno crollare le sue certezze. Oggi però Chiara è una donna nuova, e sa finalmente qual è la scelta giusta da fare" viene riferito in conclusione.