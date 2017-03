La vampa d'agosto per il commissario Montalbano è del 2008

Replica del commissario Montalbano, lunedì 27 marzo su Rai1.

"È un Montalbano d'annata quello di lunedì 27 marzo su Rai1 alle 21.25 con un episodio del 2008 dal titolo 'La vampa d'agosto', con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Serena Rossi, Angelo Russo. È un agosto caldissimo e il commissario Montalbano, ospite di Mimì Augello nella villetta sul mare a Montereale Marina, si gode un po' di riposo" riferiscono in un comunicato dalla tv di Stato.



"La giornata prende un'altra piega però quando il piccolo Salvo - descrivono quindi dalla Rai -, figlio di Beba, sparisce e durante la sua ricerca il commissario si imbatte in un cuniculo in giardino che lo porta a scoprire il cadavere di Rina, una ragazza scomparsa sei anni prima."



"Il bambino viene ritrovato e Montalbano può cominciare l'indagine, che per il commissario sarà particolarmente difficile sia per il caldo, sia per la passione irresistibile per Adriana (Serena Rossi), sorella gemella della vittima. Mentre divampa la passione, i due cercano l'assassino di Rita, anche se Adriana cercherà di usare il commissario per portare a termine la sua vendetta personale" si precisa infine.