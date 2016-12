La storia dello zoo senza sbarre di Chester su Rai1

"Domenica 25 dicembre alle 16.50 andrà in onda su Rai1 in prima tv la prima parte della miniserie 'Il nostro zoo' prodotta dalla BBC. La storia si svolge nel 1930: George Mottershead - illustra in un comunicato la tv di Stato -, reduce della Prima Guerra Mondiale, acquista, grazie all'impegno di tutta la sua famiglia, una proprietà in rovina ad Upton, tranquillo paese nei dintorni di Chester."



La Rai precisa in ultimo: "Il suo sogno è di aprire un giardino zoologico 'senza sbarre', in cui gli animali possano vivere quanto più possibile in libertà. Tutto il paese gli sarà contro, ma grazie all'impegno, suo e dei suoi familiari, riuscirà nell'impresa. A tutt'oggi lo zoo di Chester è il più visitato del Regno Unito ed è considerato uno dei migliori del mondo. La seconda parte andrà in onda lunedì 26 dicembre."