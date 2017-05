La mia vita è uno zoo, con Matt Damon e Scarlett Johansson: in prima tv su Rai1

Rai1 manda in onda in prima visione il film 'La mia vita è uno zoo', mercoledì 24 maggio.

"Mercoledì 24 maggio alle 21.25, in prima visione Rai1, andrà in onda il film 'La mia vita è uno zoo', con la regia di Cameron Crowe. Nel cast Matt Damon, Scarlett Johansson, Thomas Haden" viene riportato in un comunicato della tv di Stato.



La Rai rende noto: "Benjamin Mee è un giornalista temerario che scrive di avventure e di esperienze estreme. Padre appassionato di una bambina e di un adolescente, ha perso la moglie da pochi mesi e prova a conciliare lavoro e questioni domestiche."

"Il dolore dei suoi figli e l'incapacità di vivere una casa e una città che lo hanno visto felice lo convincono a licenziarsi e a comprarne una in campagna - si comunica -, a nove miglia dalla civiltà."

Si conclude infine: "Il nuovo alloggio comprende sette ettari di terreno e uno zoo affollato di animali e dei loro zelanti custodi. Deciso a cambiare vita e intenerito dall'entusiasmo della sua bambina, investe sul futuro e acquista l'intero pacchetto. Inizia per Benjamin una straordinaria avventura, questa volta da vivere."