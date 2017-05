La malattia mentale dopo i manicomi: le storie a Tg1Dialogo

Nuovo interessante appuntamento con Tg1 Dialogo, in onda sabato 20 maggio su Rai1.

"La realtà della malattia mentale a quasi 40 anni dalla legge Basaglia che portò alla chiusura dei manicomi. Le storie dei malati, l'aumento negli ultimi anni della mortalità (ad esempio legata alla depressione), le prospettive della cura di persone che ancora oggi in molti casi sono scartate, anche se non mancano iniziative positive mirate alla crescita, all'integrazione sociale, e alla valorizzazione di capacità e competenze" si fa sapere in una nota dalla Rai.



"Di questo si parla a Tg1 Dialogo, in onda sabato 20 maggio dalle 8:20 su Rai1, la rubrica a cura di Piero Damosso con il commento di padre Enzo Fortunato, direttore della rivista San Francesco, del sacro convento di Assisi, che spiega come, anche rispetto ai temi difficili del Welfare, la via francescana della 'spoliazione' di se stessi per riconoscere l'altro e costruire un rapporto autentico, rappresenti un radicale e necessario rovesciamento di prospettiva rispetto all'individualismo e al soggettivismo che generano solo indifferenza, discriminazioni, ingiustizie, abbandono", si anticipa.



"In studio Alberto Paolini, che per 42 anni ha vissuto nei manicomi e negli ospedali psichiatrici, soprattutto perché povero e orfano. Sulla sua vita e sulla sua resistenza, ha scritto un libro: 'Avevo solo le mie tasche'. Tra gli intervistati, Dario D'Ambrosi sul teatro come risposta, gli psichiatri Annelore Homberg, Giovanni Del Missier e Walter Gallotta" sottolinea in conclusione la tv di Stato.