La corrispondenza: il film di Tornatore con Jeremy Irons su Rai1

Rai1 trasmette il film 'La corrispondenza', in onda venerdì 31 marzo.

"Venerdì 31 marzo alle 21.25 Rai1 trasmette in prima tv il film di Giuseppe Tornatore 'La corrispondenza' con Jeremy Irons e Olga Kurylenko. - riferisce in un comunicato la tv di Stato - Ed Phoerum, professore di astrofisica sessantenne, intrattiene una relazione extraconiugale con una sua ex studentessa fuori corso, Amy Ryan."



Dalla Rai si rende noto in ultimo: "Li lega una 'corrispondenza' amorosa basata soprattutto su sms, chat, video e chiacchierate via Skype. Amy vede, inspiegabilmente, proseguire questa corrispondenza virtuale anche dopo la morte del Professore, che con l'aiuto di una serie di 'complici' continua a farle arrivare i suoi messaggi."