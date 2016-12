La Vita in Diretta nel 2017 inizia prima, ma sempre con Cristina Parodi

"Anno nuovo, nuovo orario per 'La Vita in Diretta', il programma di Rai1 condotto da Cristina Parodi e Marco Liorni: dal 2 gennaio l'appuntamento con l'attualità, fiore all'occhiello del pomeriggio di Rai1, andrà in onda dalle 15.30 alle 18.45 come sempre dal lunedì al venerdì" viene comunicato della tv di Stato.



La Rai conclude infine: "Contenitore storico della Rete Ammiraglia, all'insegna dei fatti più importanti, delle inchieste giornalistiche, della cronaca, con tante storie raccontate con sensibilità, garbo ed eleganza, dai padroni di casa. E ancora, tanto spettacolo, con celebrità ospiti in studio e il ricordo di chi ha segnato la storia culturale del nostro Paese."