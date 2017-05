La Linea Verde finisce sull'Appennino Siculo

Linea Verde, in onda domenica 7 maggio su Rai1.

"Il viaggio di Linea Verde sull'Appennino giunge al termine domenica 7 maggio alle 12.20 su Rai1. L'ultima tappa di Patrizio Roversi e Daniela Ferolla lungo lo Stivale sarà l'Appennino Siculo - rende noto la tv di Stato -, tra i Monti dei Nebrodi e delle Madonie. Con Patrizio si comincerà il racconto del territorio dall'elicottero insieme al presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci."



La Rai osserva infine: "Con lui si affronteranno problematiche e potenzialità del territorio. Da qui ci si sposterà alle cosiddette 'porte delle Madonie' dove convivono innovazione, rappresentata dall'allevamento di lumache e dal loro pregiato caviale, tradizione, con la coltura di carciofi spinosi siciliani e cooperazione, con il centro per il confezionamento e distribuzione in cui convergono molti piccoli produttori della zona. Il viaggio di Daniela comincerà invece più ad Est, verso Messina, per raccontare quelle peculiarità dei Nebrodi tra paesaggi mozzafiato come le vallate con grifoni e allevamenti di cavalli e suini."