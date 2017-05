La Disney "Fa' la cosa giusta" contro il diabete infantile Tipo 1

Tg1/Fa' la cosa giusta focus sul diabete giovanile, in onda martedì 16 maggio su Rai1.

"Salvatore è un ragazzino sportivo e, anche con il diabete di Tipo 1, sa fare e può fare tutto con alcuni piccoli accorgimenti. Sono più di mille i bambini che si ammalano ogni anno di Diabete di Tipo 1" si fa sapere in una nota dalla Rai.



"In Italia ce ne sono 20 mila. Con l'aiuto dei fumetti della Disney parte la campagna di sensibilizzazione per le scuole che vuole aiutare bambini, genitori e insegnanti a capire meglio e a gestire il diabete infantile nella quotidianità. A Tg1/Fa' la cosa giusta di martedì 16 maggio, alle 9.07 su Rai1, ospite il prof. Franco Cerutti, presidente della SIEDP (Società italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica)" comunica infine la tv pubblica.