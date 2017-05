Kim Rossi Stuart torna in tv con Maltese - Il romanzo del Commissario

Da lunedì 8 maggio 'Maltese - Il romanzo del Commissario', la nuova serie di Rai1.

"L'atteso ritorno di Kim Rossi Stuart sul piccolo schermo in una serie, 'Maltese - Il romanzo del Commissario', che racconta le gesta eroiche di un personaggio che racchiude in sé il talento e il coraggio di tanti investigatori realmente esistiti che hanno dedicato tutta la loro vita alla lotta alla criminalità e al male. Un coinvolgente intreccio di amore e crimine per quattro serate evento, in prima serata su Rai1, da lunedì 8 maggio" viene anticipato in un comunicato della tv di Stato.