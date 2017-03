Irene Ferri protagonista del Dopofiction, di Sorelle

Continua il successo di Dopofiction, in onda giovedì 30 marzo su Rai1.

"Giovedì 30 marzo su Rai1 alle 23.35, Nino Frassica, Flavio Insinna e Nathalie Guetta, subito dopo la fiction 'Sorelle', ospitano a 'Dopofiction' Irene Ferri. Invece, ospiti per 'la fiction più amata' saranno Massimo Lopez e Tuttlio Solenghi con i quali ripercorriamo 'I Promessi Sposi'" si illustra in una nota dalla tv di Stato.



Viene concluso infine: "Ci saranno, inoltre, Lina Sastri e Gisanmarco Pozzoli. Prosegue il talent surreale Actor's Factor, dove vengono testati attori e attrici per le fiction improbabili. Mattatore Nino Frassica e la giuria eccezionale… Non mancherà un occhio alle retrovie, con qualche testimonianza e incursione del critico Cannata (Francesco Scali) e gli improbabili 'uffici stampa' Pietro Pulcini e Valerio Lundini."