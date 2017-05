Invecchiamento attivo, Fa' la cosa giusta: con l'Auser

Tg1/Fa' la cosa giusta, in onda martedì 9 maggio su Rai1.

"Tra cinquant'anni in Italia saremo sette milioni in meno ma vivremo più a lungo. L'Istat ricorda che forme di impegno volontario contribuiscono al benessere sociale, come fanno tutti i giorni i volontari dell'Auser, la più importante associazione nel campo dell'invecchiamento attivo. Insegnamento, tutoraggio, recupero del territorio, tutela dei beni culturali, assistenza ai malati sono esempi concreti con cui gli over 65 dell'Auser costruiscono un'idea diversa di vecchiaia come conquista di civiltà. Se ne parlerà martedì 9 maggio, su Rai1, alle 9,07, in Tg1/Fa' la cosa giusta-Unomattina a cura di Giovanna Rossiello: in studio Giovanna Cavarocchi, presidente dell'Auser provinciale di Viterbo, un territorio esteso dove le persone non autonome, su indicazione dei servizi sociali, ricevono sostegno e compagnia dai volontari" illustra in una nota la tv di Stato.