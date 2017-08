Intelligenza artificiale: La vita è digitale per i robot, a Codice su Rai1

Stasera in tv: 'Codice - La vita è digitale', in onda venerdì 4 agosto su Rai1.

"La puntata di 'Codice - La vita è digitale' del 4 agosto, in onda su Rai1 alle 24.15, si occuperà di intelligenza artificiale, di robot e degli algoritmi che governano i social network. - si annuncia in una nota - In apertura un'intervista allo scienziato giapponese esperto di intelligenza artificiale Hiroshi Hishiguro, che ha creato una copia robotica di se stesso, per testare la capacità dei computer di reagire agli stimoli dell'ambiente".



"Ma quali sono le possibilità di interagire con i robot? La conduttrice Barbara Carfagna ne parlerà con Rosario Sorbello, esperto di cibernetica dell'Università di Palermo, che dimostrerà come sia possibile dare ordini ad un androide usando un collegamento mentale. E poi, quali sono i criteri che guidano l'intelligenza artificiale dei social network? In una conversazione sul tema, il responsabile tecnico di Facebook, Antoine Bordes, racconterà quali sono le regole che il notissimo social network segue quando 'sceglie' i post da presentare all'utente. - si anticipa - Ma davvero l'intelligenza artificiale sostituirà in un prossimo futuro quella umana? A questa domanda risponderà Luciano Floridi, docente di filosofia all'Università di Oxford. Ad accompagnare, per tutta la puntata, Barbara Carfagna, ci sarà un giovanissimo esperto di cultura digitale, Federico Pistono, in qualità di 'futurist' della trasmissione".