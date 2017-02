Inattesi Cavalli di battaglia con Renato Zero super ospite

"A grande richiesta dopo lo straordinario successo delle prime tre puntate, sabato 4 febbraio alle 20.35 su Rai1, dal prestigioso Teatro Verdi di Montecatini Terme, andrà in onda una nuova e inattesa puntata di 'Cavalli di Battaglia', spettacolo che trae origine dal vasto ed esilarante repertorio di Gigi Proietti accompagnato da orchestra, corpo di ballo e da grandi ospiti del panorama artistico italiano" viene annunciato in una nota.



"La quarta puntata dello spettacolo vedrà come ospiti artisti del calibro di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Beppe Fiorello, Vincenzo Salemme, Nancy Brilli, Marisa Laurito, Matthew Lee, Stefano Palatresi, Peppino Di Capri, Marco Marzocca e, a sorpresa, con un'incursione straordinaria, sarà presente anche un grande amico di Gigi Proietti, Renato Zero. - si anticipa - La Compagnia Teatrale di 'Cavalli di Battaglia' composta da Carlotta e Susanna Proietti, Marco Simeoli e Claudio Pallottini, insieme al corpo di ballo e all'orchestra di 40 elementi diretta dal maestro Mario Vicari, completeranno il nutrito e prestigioso cast di questa terza puntata".