In treno dal Vaticano a Castelgandolfo: un viaggio insolito con Tg1 Dialogo

Con Tg1 Dialogo "Un viaggio insolito" tra bellezza e storia nelle Ville Pontificie di Castelgandolfo, in onda sabato 4 febbraio su Rai1.

"'Un viaggio insolito' in treno dalla stazione ferroviaria del Vaticano fino a Castelgandolfo. Un viaggio che si può fare ogni sabato mattina e che unisce i Musei Vaticani e le Ville Pontificie di Castelgandolfo. Anche il Palazzo Pontificio è stato aperto da Papa Francesco a visitatori, turisti, pellegrini. E si può entrare in ambienti rimasti per molti anni inaccessibili e segreti, comprese le stanze private dei Papi. Di questo si occupa domani, sabato 4 febbraio, Tg1 Dialogo tra bellezza, memoria e numerose curiosità". viene annunciato in una nota.



"Nella rubrica, in onda dalle 8:20 su Rai1, a cura di Piero Damosso, edizione di Angela Bomarsi, regìa di Monica Salinas Torres, e con il commento di padre Enzo Fortunato, direttore della rivista San Francesco, lo splendore dei giardini all'italiana di Villa Barberini, ottenuta dal Vaticano dopo i Patti Lateranensi del 1929, e l'interno dell'appartamento papale, lo studio privato, la cappella, la camera da letto. - si specifica - Il ricordo di Pio XII e di Paolo VI, che morirono a Castelgandolfo".



"Una realtà, quella vaticana a Castelgandolfo che fu particolarmente impegnata durante la Seconda Guerra Mondiale nell'accoglienza di ebrei e rifugiati. - viene infine ricordato - Oltre 12.500 persone sarebbero state ospitate. Sulla figura di Pio XII e dell'allora Sostituto alla Segreteria di Stato Vaticana, Giovanni Battista Montini, futuro Paolo VI, il commento dello storico Andrea Riccardi".