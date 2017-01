Immaginare la Rai e la cultura: lo fa Walter Veltroni

"Il servizio pubblico e la cultura hanno avuto un rapporto molto stretto. Nel corso della sua storia la Rai ha intervistato moltissimi artisti e intellettuali - informa in un comunicato la tv di Stato -, italiani e stranieri. In 'Immaginare' - il nuovo appuntamento con la serie scritta e diretta da Walter Veltroni 'Gli occhi cambiano', in onda martedì 3 gennaio alle 23.40 su Rai1 - i loro volti, le loro voci, le loro creazioni riemergono dal passato."



"Calvino e Montale, Flaiano e Umberto Eco, ma anche Chagall e Borges, Disney e Chaplin, raccontano ai microfoni dei giornalisti della Rai il senso del loro lavoro, il valore dell'arte, i percorsi dell'immaginazione creativa, lo sguardo sul futuro. Molti stranieri parlano la nostra lingua, a testimoniare gli anni in cui la centralità italiana nel mondo della cultura era indiscussa" si prosegue.



"Nell'ascoltare le voci di poeti e romanzieri, nel vedere all'opera un pittore o un attore sul set, si capisce come questi artisti e le loro creazioni siano entrati così in profondità nel nostro vissuto che realtà e immaginazione si confondono fino a diventare un'unica memoria" comunicano in conclusione dalla Rai.