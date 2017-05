Il mondo secondo da Papa Francesco e Donald Trump, a Petrolio

Petrolio, in onda giovedì 25 maggio su Rai1.

"Donald Trump e Papa Francesco cosa hanno in comune e quali sono le differenze tra questi due grandi della terra? A poche ore dal G7 di Taormina, Petrolio, in onda giovedì 25 maggio alle 23.20 su Rai1, analizza il mondo polarizzato su due visioni opposte, quella di Papa Francesco e quella del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump" viene esposto in una nota della tv di Stato.



"Ecologia, migranti, povertà, sviluppo economico, terrorismo: due visioni diverse a confronto. Da una parte il cristianesimo identitario, dall'altra quello egualitario, da una parte la globalizzazione, dall'altra la deglobalizzazione, da una parte chi costruisce muri, dall'altra chi getta ponti. È possibile trovare una sintesi? In studio con Duilio Giammaria, il vaticanista Piero Schiavazzi, Enrico Giovannini, economista ex Ministro del lavoro, Paolo Magri Direttore Istituto per gli Studi di Politica Internazionale" rivela in ultimo la Rai.