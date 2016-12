Il meglio di Giorgio Panariello torna sotto l'albero di Natale

"Dopo il successo di 'Panariello sotto l'albero - Lo Show' - riferiscono in un comunicato dalla tv di Stato -, dello scorso anno, Giorgio Panariello torna in prima serata su Rai1 il 25 dicembre alle 20.35 con 'Il meglio di Panariello sotto l'albero', una raccolta dei momenti più belli ed emozionanti del suo varietà natalizio all'insegna del divertimento tra risate e grandi ospiti."



La Rai spiega in ultimo: "Panariello alterna i suoi personaggi storici, rivitalizzati da una spruzzata di attualità, a nuovi personaggi, il tutto arricchito dalla presenza di numerosi ospiti e amici del comico e attore toscano, un grande cenone, come egli stesso lo definisce, in cui ha invitato buoni amici per uno scambio di regali e di sorprese. Ad affiancare Panariello sul palco l'amica di sempre e collega Tosca D'Aquino, oltre ad una super band di 16 elementi e un Coro gospel, il tutto 'al cospetto' di un grande albero di Natale che riempie la scena creando un'atmosfera magica."