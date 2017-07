Il Viaggio nella Chiesa di Francesco prosegue nel Santo Sepolcro

In tv: 'Viaggio nella Chiesa di Francesco', in onda lunedì 31 luglio su Rai1.

"Il Santo Sepolcro ritrovato. Un restauro necessario e urgente che finalmente ha riportato splendore e sacralità al luogo simbolo del Cristianesimo. Un accurato lavoro che ha restituito le fattezze originali alla teca che ha raccolto il corpo deposto di Cristo. Un simbolo di pace universale per credenti e non credenti" si spiega in un comunicato dalla Rai.

"E' il servizio di apertura di 'Viaggio nella Chiesa di Francesco' - evidenzia quindi la tv di Stato -, il programma di Rai Vaticano, a cura di Massimo Milone, che torna su Rai1, lunedì 31 luglio alle 02.00 (e in replica su Rai Storia, domenica 6 agosto, alle 13.00)."

Viene sottolineato: "E sul tema della pace ritrovata, riflettori sulla Tunisia. Sulla spiaggia di Sousse, nel 2015, l'attentato terroristico che ha colpito 39 persone e ha messo in ginocchio il Paese. Due anni dopo, grazie all'impegno congiunto del Consiglio Nazionale Forense italiano con l'avvocatura tunisina, è stato possibile riaprire l'albergo teatro dell'attacco. Un gesto simbolico. Un'iniziativa che nasce da lontano, racconta Rai Vaticano. Da quando 4 avvocati tunisini, il quartetto del dialogo, ricevono il Premio Nobel e vengono accolti da Papa Francesco, che li definisce 'artigiani della pace e della parola'. Rai Vaticano costruisce questa storia di speranza. E ancora, Santa Sede, Conferenza Episcopale Italiana, associazioni di volontariato sono già al lavoro per la Giornata Mondiale della Gioventù che si svolgerà a Panama nel 2019. Alle spalle Cracovia, il cuore di un' Europa cristiana con una storia secolare."



Si riporta inoltre: "Un gruppo di giovani studenti dell'Università Europea, che hanno partecipato ad alcune Giornate Mondiali della Gioventù e alcuni loro accompagnatori, raccontano il senso della loro esperienza e le iniziative che li accompagneranno fino alla prossima GMG."

Si osserva dunque: "Nella puntata, tra arte e storia, si cammina sulle orme della cultura ebraica con un simbolo che unisce Ebrei e Cristiani: è la Menorà, l'antichissimo candelabro posto nel Tempio, un tramite di conoscenza e relazioni."

"Una mostra, tra due musei, il Museo Ebraico di Roma e i Musei Vaticani, ne ripercorre le vicende che dai tempi dei Romani a oggi l'hanno vista protagonista. Un dialogo con i 'fratelli maggiori' che si arricchisce anche di esperienza artistica. Infine, una riflessione sulle vacanze dei Papi. Papa Francesco non le ama. Dagli archivi di Rai Vaticano, però vedremo come i Papi, in passato, hanno trascorso la pausa estiva" si sottolinea infine.