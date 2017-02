Il "Ricatto d'amore" di Sandra Bullock è su Rai1

Il film 'Ricatto d'amore' in onda mercoledì 22 febbraio su Rai1.

"'Ricatto d'amore' per la regia Anne Fletcher, con Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Betty White, è la proposta di prima serata di Rai1 di mercoledì 22 febbraio alle 21.25. - viene annunciato in una nota - L'editor Margaret Tate, è una donna dalla vita organizzata e che sa bene ciò che vuole, soprattutto sul lavoro. Quando è in ufficio, infatti, Margaret è un capo insopportabile, in particolare con il suo assistente Andrew Paxton che lei non perde mai occasione di tiranneggiare e tormentare. Margaret lavora a New York ma è di origine canadese e quando gli agenti dell'immigrazione si presentano con un foglio di via, lei si inventa un presunto fidanzamento proprio con il suo 'sottoposto'."