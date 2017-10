Il Paradiso delle Signore: Pietro accusato della morte di Rose. Anticipazioni

In onda martedì 24 ottobre su Rai1.

"Ottavo appuntamento con la seconda stagione della serie 'Il Paradiso delle Signore'. Martedì 24 ottobre alle 21.25 su Rai1, due gli episodi in onda dal titolo 'I duellanti' e 'Presunto innocente'. Per celebrare le medaglie italiane alle Olimpiadi di Melbourne, Vittorio organizza una esibizione dei campioni di scherma" riferisce in un comunicato la tv di Stato, pubblicando alcune anticipazioni sulla trama.



"L'avvenimento diventa l'occasione per un duello vero e proprio tra Vittorio e Pietro. Tra loro esplode la gelosia e la competizione per Teresa - continuano quindi dalla Rai -, che ha trovato nell'agenzia di Vittorio uno spazio dove lavorare, ma anche di pausa dal rapporto con Pietro."

Viene osservato: "Vittorio in realtà sembra aver accettato che tra lui e la ragazza non ci possa essere altro che amicizia e inizia a sentirsi attratto da Andreina che, innamorata di Vittorio, soffre la presenza di Teresa in ufficio."



"La Polizia intanto si presenta al Paradiso delle Signore e convoca Pietro Mori in Questura: il Commissario Dalmazio lo informa della morte di Rose e dei sospetti che incombono su di lui. Sconvolto - si riporta infine -, Mori nega di aver trascorso la notte in albergo a Roma con l'ex moglie ma Dalmazio, scoperta la verità, lo fa arrestare. Teresa, ancora una volta, assiste impotente mentre Pietro viene portato via dalla polizia. Questa volta, però, non è così sicura della sua innocenza. Tutti gli indizi sono contro Mori che ha negato la notte trascorsa con Rose esclusivamente per evitare che Teresa scopra il suo tradimento."