I Migliori Anni sono con Carlo Verdone, su Rai1

Carlo verdone ospite d'eccezione a 'I Miglioni Anni', in onda venerdì 5 maggio su Rai1.

"Carlo Verdone sarà l'ospite d'eccezione della seconda, attesissima puntata de 'I Migliori Anni', la sfida tra decenni in salsa musicale condotta da Carlo Conti con Anna Tatangelo, in onda venerdì 5 maggio in prima serata su Rai1. I personaggi cult nati dal suo straordinario talento, la lunghissima carriera e la genialità di ogni sua interpretazione saranno il leitmotiv del formidabile viaggio che l'istrionico attore e regista ripercorrerà insieme al conduttore, a colpi di film, aneddoti e gag comiche" si rende noto dalla tv di Stato.



"Un vero e proprio tuffo nel passato che proseguirà con tanti altri grandi ospiti - viene sottolineato quindi dalla Rai -, nazionali e internazionali, pronti a riportare sul palco gli anni più belli di sempre. Ricordi, oggetti del passato e canzoni del cuore renderanno unica questa nuova gara tra decenni."



Si osserva inoltre: "A tenere alto l'onore degli anni '60, un'intimissima Wilma Goich, con la dolcezza de 'Gli occhi miei', mentre paladini degli anni '70 saranno Rosanna Fratello, con la sensuale 'Sono una donna, non sono una santa', e la band a stelle e strisce 'The Ritchie Family', con l'intramontabile 'The Best Disco In Town'."



"Spazio poi al pop d'oltremanica con lo storico frontman dei Frankie Goes To Hollywood - si sottolinea dunque -, il leggendario Holly Johnson, voce di grandi hit come l'esplosiva 'Relax' e la romanticissima ballad 'The Power Of Love'. Sul palco anche il fondatore dei Level 42, Mark King, e le più belle melodie anni '80 di casa nostra interpretate da Teresa De Sio, con la sua 'Voglia 'e Turna'', e dal cantautore Marco Armani, con 'Tu dimmi un cuore ce l'hai'."



"Per gli anni 90 arriveranno i mitici Jalisse, che nel 1997 furono travolti da un successo fulmineo con la loro Fiumi di Parole, mentre Peppino di Capri sarà il protagonista dello spazio 'Jukebox', con una carrellata dei più bei successi, da Roberta all'intramontabile Champagne, eseguiti live all'inseparabile pianoforte" si prosegue.



"E dopo tanta musica il viaggio nella memoria continuerà con uno dei volti cult del piccolo schermo: Erik Estrada, il Frank Poncharello protagonista del telefilm Chips, un must per tutta la famiglia. I decenni in gara saranno perfettamente rievocati anche grazie alle coreografie firmate da Fabrizio Mainini e alle musiche dell'Orchestra diretta dal Maestro Pinuccio Pirazzoli. Anche il pubblico a casa potrà partecipare attivamente a questo entusiasmante esercizio della memoria, condividendo attraverso Internet e i profili social del programma, i 'Noi che…', frasi legate ai propri ricordi che verranno lette in diretta nel corso della puntata. Sempre via web, il pubblico potrà contribuire a creare l'album di 'Cosa resterà dei Migliori Anni', inviando video, foto e testimonianze. Un gioco per i grandi che piacerà anche ai più piccini, liberi di curiosare nel 'baule dei ricordi' di nonni e genitori. Un incontro generazionale sul filo della memoria che a fine serata impegnerà la Giuria, formata da 100 ragazzi tra i 18 e i 20 anni, nell'arduo compito di decretare il decennio vincitore di ogni puntata" si continua.



Si diffonde in conclusione: "I Migliori anni è presente su Twitter @RaiMiglioriAnni e all'interno del nuovo portale RaiPlay, con la pagina dedicata: http://www.raiplay.it/programmi/imigliorianni Prodotto da Rai1 e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, 'I Migliori Anni' è un programma di Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d'Amico, Francesco Valitutti. Le musiche sono di Pinuccio Pirazzoli, le coreografie di Fabrizio Mainini e i costumi di Donato Citro. La scenografia è di Flaminia Suri e Gennaro Amendola. La regia è firmata da Maurizio Pagnussat."