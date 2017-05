I Migliori Anni di Giancarlo Giannini e Kathleen Turner

Torna 'I Migliori Anni', in onda venerdì 12 maggio su Rai1.

"Il 'Mito' Giancarlo Giannini sarà l'ospite d'eccezione del terzo, imperdibile appuntamento con 'I Migliori Anni', il varietà più vintage della tv, condotto da Carlo Conti con Anna Tatangelo, in onda venerdì 12 maggio in prima serata su Rai1. Protagonista assoluto del cinema italiano e internazionale, talento che tutto il mondo ci invidia, Giannini sarà in studio per ripercorrere la sua carriera da vero e proprio Numero 1, costellata di successi professionali che hanno attraversato il piccolo e grande schermo dagli anni '60 ai giorni nostri" viene segnalato in un comunicato dalla tv di Stato.



La Rai scrive: "Anche in questa nuova puntata la sfida tra decenni, combattuta a colpi di note, ricordi ed emozioni, farà da cornice al viaggio della memoria tra i grandi cult di oggi e di ieri. Ad aprire le danze una donna eccezionale, che ha fatto delle sue fragilità la sua vera forza: Kathleen Turner, sex symbol degli anni '80 e volto indimenticabile di film campioni di incasso come 'Brivido Caldo', 'All'inseguimento della pietra verde', 'L'onore dei Prizzi' e 'La guerra dei Roses'. Nel team anni '80 anche il british pop dei The Korgis, con l'intramontabile Everybody's got to learn sometime, e il nostro Marco Ferradini con la ballata dell'uomo ferito Teorema."



"Direttamente da Honolulu arriverà sul palco de I Migliori Anni la grazia e la solarità di Yvonne Elliman - si prosegue quindi -, incantevole Maddalena di 'Jesus Christ Superstar', che renderà omaggio agli anni '70 con una delle sue migliori interpretazioni, 'If I can't have you', colonna sonora de La Febbre del sabato sera, tra le più celebri pellicole della storia del cinema."



"Ancora un tuffo nel passato con The Rubettes e il loro brano - si comunica dunque -, principe delle hit parade, Sugar Baby Love e con il fenomeno Alan Sorrenti, che offrirà un assaggio della discomusic made in Italy con le ballatissime Figli delle stelle e Tu sei l'unica donna per me."



Si diffonde infine: "Artista a 360 gradi e big indiscusso dello spettacolo italiano, Don Backy darà voce agli anni '60 con il pathos de L'immensità e Canzone, mentre Paolo Mengoli eseguirà uno dei suoi primi successi, Perché l'hai fatto. La voce potente e inconfondibile della bravissima Ivana Spagna proporrà Gente come noi, inno all'amore del suo Sanremo 1995, e Easy Lady, uno dei più gettonati tormentoni targati 1986. Michele Zarrillo sarà ospite dello spazio 'Il Mio Sanremo', un'avventura che ha visto l'interprete de 'L'elefante e la farfalla' e di 'Cinque Giorni' protagonista sul palco dell'Ariston per ben 12 volte. Ad arricchire l'album dei 'Noi che…' sarà come sempre il pubblico da casa, con le frasi legate al proprio vissuto e condivise utilizzando Internet e i profili social del programma. I telespettatori potranno contribuire anche a riempire i 'carrelli dei decenni' con video, foto e ricordi con i quali scrivere insieme il racconto di 'Cosa resterà dei Migliori Anni'."