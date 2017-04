I Beatles a Techetechetè: puntata speciale

Domenica 30 aprile 'Techetechetè' con puntata speciale sui Beatles, su Rai1.

"Una puntata speciale dedicata al gruppo più amato dagli italiani e non solo: i Beatles. La propone 'Techetechetè' - si riporta in una nota dalla tv di Stato -, in onda domenica 30 aprile alle 20.35 su Rai1. Protagonisti alcuni grandi artisti che hanno interpretato le loro canzoni da Mina e Riccardo Cocciante a Patty Pravo, Fausto Leali, Giorgia, Raffaella Carrà, Fred Bongusto."



"Tra le rarità: Burt Bacharach con Mirelle Mathieu, Dusty Springfield e Juliet Prowse che cantano un medely oltre un inedito filmato con Harry Belafonte e Julie Andrews. Un grande omaggio arricchito da un'intervista realizzata da Gianni Bisiach e dalle immagini del viaggio in India del 1968, durante il loro soggiorno all'ashram di Rishikesh, quando i Beatles scrissero molte canzoni che sarebbero state in seguito pubblicate negli album The Beatles, Abbey Road e Let It Be" si rende noto infine dalla Rai.