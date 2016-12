Gli occhi cambiano con il Sapere, di Walter Veltroni

"Dopo la tragedia della guerra e le sue pesanti eredità, l'Italia vive gli anni pieni di speranza per la Ricostruzione, la crescita economica, la fiducia nel progresso. Poi molte illusioni cadono, molti sogni si infrangono; il nostro Paese conosce di nuovo l'odio e la violenza, ma allo stesso tempo conquista nuove importanti libertà" si rivela in un comunicato dalla Rai.



"Lo racconta 'Sapere', il primo appuntamento con 'Gli occhi cambiano', la nuova serie di documentari scritta e diretta da Walter Veltroni e prodotta da Rai Cultura in onda lunedì 26 dicembre alle 23.20 su Rai1" prosegue la tv di Stato.



"La televisione ha raccontato i cambiamenti del Paese, immortalando per sempre le emozioni diverse che ciascun momento di passaggio ha portato con sé. I programmi televisivi hanno accompagnato gli italiani nella conoscenza di ciò che accadeva intorno a loro, raccogliendone i sentimenti e stimolandone la riflessione. Tra i personaggi protagonisti della puntata, Giuseppe Ungaretti, Primo Levi, Pier Paolo Pasolini, Mario Soldati, Enrico Mattei, Ferruccio Parri, Bill Gates, Indro Montanelli, Enzo Biagi, Libero Grassi, Giovanni Falcone, Ilaria Alpi, Vittorio Foa" viene concluso.