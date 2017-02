Giornata contro il cancro infantile: Fa' la cosa giusta con Soleterre

A 'Tg1: Fa' la cosa giusta' speciale Giornata internazionale contro il cancro infantile, martedì 14 febbraio su Rai1.

"Aumentare la sopravvivenza dei bambini malati di cancro nei paesi più poveri è l'impegno di Soleterre - viene reso noto dalla Rai -, l'organizzazione umanitaria presente in sei paesi, Italia compresa."



La tv pubblica osserva in conclusione: "Martedì 14 febbraio, alla vigilia della Giornata internazionale contro il cancro infantile, Damiano Rizzi, presidente di Soleterre ed Elisa Accornero, psico-oncologa del Policlinico San Matteo di Pavia, presenteranno, a 'Tg1: Fa' la cosa giusta', in onda su Rai1 alle 9.07, il dossier 'Salute è giustizia sociale', sulle diseguaglianze nella cura del tumore pediatrico, spiegando come sia necessario investire sulla sanità pubblica per vincere la sfida globale contro il cancro."