Giornata Mondiale del Malato: le testimonianze a Tg1 Dialogo

A Tg1 Dialogo speciale per la Giornata Mondiale del Malato, in onda sabato 11 febbraio su Rai1.

"Le storie e la reazione dei pazienti che combattono contro il tumore e il coraggio delle donne decise a portare a termine una gravidanza anche se il figlio che aspettano ha problemi gravi. Realtà di sofferenza e di speranza affrontate nella rubrica Tg1 Dialogo per la Giornata Mondiale del Malato" viene spiegato in una nota della Rai.



La tv pubblica fa quindi sapere: "Il programma, a cura di Piero Damosso, e con il commento di padre Enzo Fortunato, direttore della rivista San Francesco, in onda sabato 11 febbraio, alle 8.20 su Rai1. La puntata è ambientata al Policlinico Gemelli di Roma, nel reparto di radioterapia oncologica Gemelli Art e nell'hospice perinatale, dove attraverso cure palliative si cerca di curare i bambini che ancora devono nascere. Sulla lotta per la maternità, interviene la scrittrice Dacia Maraini che ricorda il dolore della perdita di un figlio al settimo mese di gravidanza."



"Accanto all'impegno dei medici che testimoniano i progressi della scienza, anche nell'umanizzazione del rapporto con il malato e con i suoi cari, il racconto del tenore Marco Voleri, colpito da sclerosi multipla, che si è sposato, ha avuto un figlio e sta continuando la sua attività artistica" si comunica in ultimo.