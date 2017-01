Gigi D'Alessio e Noemi sulla Fan Caraoke

"Prendi due auto con due autisti d'eccezione, l'attore Giampaolo Morelli e l'influencer Giulia Valentina, in una metti un big della musica italiana e nell'altra tre fan scatenati" si fa sapere in una nota dalla Rai.



"Shakera tutto a suon di hit di successo dell'ospite di turno - prosegue quindi la tv pubblica -, ed ecco prendere vita Fan Caraoke, il nuovo format di Rai1, che torna giovedì 5 gennaio alle 23.30."



Viene scritto infine: "Dopo Zucchero, Alessandra Amoroso, Nek, Emma Marrone ed i Negramaro, la quarta puntata vedrà protagonisti due personaggi molto amati dal pubblico. Nella prima parte Giampaolo Morelli giocherà in casa, con il conterraneo Gigi D'Alessio, e tra battute e canzoni si assisterà a un duetto molto interessante. Nella seconda metà del programma, spazio alla verve e alla travolgente simpatia di Noemi, che svelerà un suo lato molto divertente. Il programma è un format ideato da Nonpanic con il central team di Banijay."