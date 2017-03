Gigi D'Alessio apre la puntata con Standing Ovation

A Standing Ovation, venerdì 3 marzo su Rai1, ospiti Paolo Bonolis e Gigi D'Alessio.

"Terzo appuntamento con Standing Ovation, lo spettacolo musicale di Rai1 in onda venerdì 3 marzo alle 21.25. Questa settimana si sfideranno le 6 coppie ancora in gara" fa sapere in una nota la tv di Stato.



"Antonella Clerici introdurrà le esibizioni della serata e accompagnerà il pubblico in studio e a casa - prosegue quindi la Rai -, lungo le sfide, tra emozioni, musica e continue sorprese. In studio, la giuria composta da tre grandi stelle della musica e dello spettacolo: Loredana Bertè, Nek e Romina Power. La giuria seguirà come sempre le esibizioni da una music box, ipertecnologica, una postazione speciale creata per non far influenzare i giurati dalle reazioni del pubblico. Special Guest della serata sarà Paolo Bonolis, che irromperà in studio per un incontro 'ravvicinato' con i sei ragazzi in gara."



Si precisa: "Gigi D'Alessio aprirà la puntata duettando con Alessia e papà Mario (Grassano - MT), coppia vincitrice della scorsa puntata e canterà un medley delle più belle canzoni della sua carriera artistica che compie 30 anni."



"Loredana Bertè si esibirà in una interpretazione del leggendario brano 'Dedicato', composto per lei da Ivano Fossati. Le coppie in gara si sfideranno lungo tutta la sera, raccontandosi e cantando i brani della loro vita, grandi canzoni della musica italiana e internazionale. Saranno le standing ovation del pubblico e della giuria in studio a decretare la coppia vincitrice della serata e la coppia che verrà definitivamente eliminata. Dopo l'apertura di Gigi D'Alessio partirà la sfida tra le coppie suddivisa in due manche. Nel corso della prima, ogni coppia impreziosirà la propria performance con la presenza di un familiare stretto che canterà con loro" si continua.



Viene sottolineato inoltre: "Al termine di ogni esibizione si scoprirà il voto dei giurati, che hanno a disposizione 50 punti ciascuno (assegnabili solo se, all'apertura della music box si alzeranno in piedi)."



Si osserva in conclusione: "A questo punteggio sarà sommato il voto del pubblico in studio, per un totale complessivo massimo di 300 punti. La coppia che totalizzerà il punteggio più basso sarà a rischio eliminazione e parteciperà al duello che decreterà l'eliminato della puntata. La seconda manche è caratterizzata dalle esibizioni delle coppie che proporranno le loro 'canzoni del cuore', quelle che sono maggiormente legate alla loro storia. Le 4 coppie che riceveranno il punteggio più alto sbarcheranno direttamente alla semifinale della prossima settimana. L'ultimo classificato, invece, si sfiderà nel duello finale che decreterà il quinto semifinalista di Standing Ovation. Come sempre, la coppia vincitrice della puntata, quella che avrà ottenuto il più alto punteggio, avrà il diritto, nella puntata successiva, ad esibirsi con un grande artista."