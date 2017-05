Festa della mamma 2017: alla scoperta di quelle di oggi con Tg1 Dialogo

Tg1 Dialogo, focus sulle mamme di oggi: in onda sabato 6 maggio su Rai1.

"Le mamme di oggi, donne che lottano per conciliare la cura dei figli, il lavoro, e a volte l'abbandono. Dietro la crisi delle nascite, i problemi della coppia, della famiglia, ma soprattutto della donna che vuole essere libera di poter diventare madre" viene osservato in un comunicato dalla Rai.



"Di questo si occupa sabato 6 maggio la rubrica 'Tg1 Dialogo' - precisa dunque la tv pubblica di Stato -, in onda alle 8.20 su Rai1, a cura di Piero Damosso, con il commento di padre Enzo Fortunato, direttore della rivista San Francesco. Testimonianze e iniziative a sostegno della maternità in una società segnata gravemente anche dall'emergenza dei femminicidi. Un racconto che cerca di andare alle radici delle speranze e dei drammi delle donne per una nuova consapevolezza sulle questioni reali che hanno anche determinato il crollo della natalità."



"E il prossimo 14 maggio si celebra la Festa della mamma - si ricorda infine -, una festa rilanciata in Italia 60 anni fa con diverse manifestazioni, fra le quali quella di un prete, don Otello Migliosi, di una frazione di Assisi, Tordibetto, che voleva liberare la donna dallo sfruttamento del lavoro nei campi, per una reale parità. Tra gli altri parlano a Tg1 Dialogo l'attrice Isabella Ragonese e il presidente del Forum delle Famiglie, Gianluigi De Paolo."