Fedez ci prova con Rocio Munoz Morales, ad Un passo dal cielo 4

"Dopo il successo della prima puntata che ha ottenuto oltre 6 milioni di spettatori giovedì 19 gennaio alle 21.25 su Rai1 va in onda il secondo episodio della serie 'Un passo dal cielo 4' con Daniele Liotti, Enrico Ianniello, Rocio Munoz Morales e la partecipazione di Fedez. - si espone in una nota dalla tv di Stato - Mentre viene ritrovata in fin di vita una giovane donna in vacanza a San Candido, Francesco cerca di redarguire sua moglie Livia sulla pericolosità del Maestro."



Dalla Rai si diffonde infine: "Vincenzo invece conosce Cristina, la sorella di Huber, giunta a San Candido per gli ultimi preparativi del suo matrimonio. Intanto Francesco viene preso in ostaggio da tre narcotrafficanti che si ritrovano in montagna dopo un atterraggio di fortuna: le cose si complicano ancora quando viene coinvolta anche Emma...Vincenzo è alle prese con il desiderio di vendetta di Cristina nei confronti di Hans e deve fare i conti con il sospetto che Eva lo tradisca con Fedez."