Fa la cosa giusta con la biblioteca dei libri salvati

Tg1 - Fa la cosa giusta, in onda martedì 24 ottobre su Rai1.

"Umbria in primo piano nella puntata di martedì 24 ottobre prossimo di Unomattina - viene reso noto dalla tv di Stato -, su Rai1, nel segmento 'Fa la cosa giusta' firmato dal Tg1 alle ore 9,15. Così, con la cura di Giovanna Rossiello, verrà proposta una iniziativa straordinaria."



"Ci sono paesi e frazioni che non hanno né libri né luoghi di incontro e, proprio in Umbria un gruppo di volontari ha creato l'associazione Intra per portare biblioteche tematiche e multilingue laddove mancano" prosegue la Rai.



"Libri, enciclopedie, riviste, manoscritti, spartiti, inediti, vhs, dvd, dischi vengono raccolti nell'ex Tabacchificio di Marsciano e da lì smistati nei vari borghi in base alla loro vocazione storica e territoriale. In studio Giorgio Foresti, presidente di Intra" si diffonde in conclusione.