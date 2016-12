Emma, Giuliano Sangiorgi ed i Negramaro a bordo della Fan Caraoke

"Prendi due auto con due autisti d'eccezione, l'attore Giampaolo Morelli e l'influencer Giulia Valentina, in una metti un big della musica italiana e nell'altra tre fan scatenati. Shakera tutto a suon di hit di successo dell'ospite di turno, ed ecco prendere vita Fan Caraoke, il nuovo format di Rai1, che torna in onda giovedì 29 dicembre alle 23.20" viene scritto in un comunicato della tv di Stato.



"Un programma leggero e divertente dove i migliori artisti del panorama musicale italiano si mettono in gioco attraverso canzoni - evidenziano quindi dalla Rai -, testi stravolti, melodie cambiate e scherzi a colleghi musicisti, grazie alla complicità di un sorprendente Morelli che carica in macchina l'ospite per coinvolgerlo in un'atmosfera giocosa e unica."



"Nella seconda auto, la 'Fan Car' per l'appunto, intanto si consuma l'agguerritissima sfida tra i tre fan: colui che dimostrerà di conoscere alla perfezione il proprio idolo, attraverso piccole e divertenti prove, si aggiudicherà un incontro unico, con il suo mito. Il tutto sotto le 'grinfie' della bella Giulia Valentina. Dopo Zucchero, Alessandra Amoroso, e Nek, ospiti delle prime due puntate, la terza puntata vedrà protagonisti due grandissimi esponenti della musica pop di casa nostra. Giampaolo Morelli dovrà vedersela prima con la voce graffiante di Emma Marrone, e a seguire nella seconda parte sarà la volta di Giuliano Sangiorgi e i Negramaro, che con chitarra e diamonica saranno protagonisti in una versione davvero inedita" si continua in conclusione.