Due nuovi episodi per "Un passo dal cielo 4"

"Terzo appuntamento con la fiction 'Un passo dal cielo 4', in onda su Rai1 giovedì 26 gennaio alle 21.25. - si spiega in una nota dalla tv di Stato - Nel primo episodio al centro delle indagini della polizia c'è proprio il nuovo capo della forestale: Francesco è accusato di aver aggredito una donna ritrovata in fin di vita."



"Persino Emma ha qualche dubbio sulla sua innocenza. Vincenzo, per non perdere Eva, è intenzionato a far saltare il suo contratto con Fedez e Cristina si presterà per dargli una mano" prosegue la Rai.



Si diffonde infine: "Nel secondo episodio un tranquillo medico dl San Candido viene rapito alI'improwiso, Francesco capisce che il rapitore non è un principiante, ma sembra operare con una tecnica da militare esperto. Intanto a San Candido arriva la madre per vederci chiaro sul suo rapporto con Eva, alla quale darà parecchio filo da torcere."